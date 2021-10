Steffanio, Dennis in Mark spet skupaj

Mark in Dennis sta vmes izvedla nekaj nastopov z nadomestnim članom, kot kaže, pa so stare zamere pozabljene in bo trio prihajajočo 20-letnico delovanja v naslednjem letu dočakal skupaj. Kakšnih konkretnih načrtov sicer še ne morejo izdati, jih pa lahko v soboto ujamete na za zdaj edinem najavljenem nastopu ob odprtju nove sezone kluba Cirkus, kjer so se pred leti na sceno že uspešno vrnile Bepop Ladies.



»Pred kratkim smo se dobili na Ptuju, se pogovorili, izmenjali ideje in želje pred jubilejnim letom ter ugotovili, da pogrešamo drug drugega, skupno nastopanje, ustvarjanje in naše oboževalce. Pogrešamo Game Over,« nam je povedal Dennis in dodal, da je »očitno moralo miniti nekaj časa, da so se naše življenjske in ustvarjalne poti spet združile. Že na prvem srečanju smo zapeli nekaj naših starih hitov. Počutili smo se kot najstniki, občutek je bil, kot da ni minilo že skoraj 20 let. Še vedno smo uglašeni.«

