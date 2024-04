Stavijo na umetno inteligenco (Suzy)

Skupina Booom! je že ob izvrstnem nastopu na festivalu Una voce per San Marino, kjer so s skladbo Dance Like This osvojili 5. mesto med več kot 800 konkurenti, napovedala skorajšnji izid nove pesmi v slovenščini.

Ta teden so predstavili Avanturo, ki napoveduje izid albuma Odiseja (15. april) in koncert v ljubljanskem SiTi Teatru (15. maja), kjer boste celotno ploščo in še kaj lahko prvič slišali v izvedbi z bendom, v katerem igrajo nekdanji in še aktivni člani skupin Joker Out, Fat Buttlers, Ice on Fire, Žavbi Brothers in Flirrt. Evforično coldplayevsko pesem Avantura so fantje pospremili z zanimivim, animiranim videospotom: »Tudi pri glasbi smo že preizkusili nekaj prijemov, ki jih omogoča umetna inteligenca, a za zdaj stavimo na svoja čustva in izvedbo,« pravijo fantje, ki pa so napredne tehnologije odlično izkoristili pri ustvarjanju videa. Ta sledi sporočilu pesmi, fluidne animacije pa skoraj ne bi mogle biti boljše ogledalo aktualnega stanja v globalni pop kulturi.