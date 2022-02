Otrok odtlej v maternici vsrkava vse, kar doživlja mati, to pa vpliva na njegovo vseživljenjsko zdravje, srečo, sposobnosti in inteligenco. Kot predstavnica nevladnih organizacij za prenatalno izobrazbo pri Združenih narodih je skupaj z možem pripomogla k prepoznanju dejstva, da so temelji iz časa nosečnosti ključni za nadaljnje življenje. Z Globalno prenatalno iniciativo dvigata zavest in želita opolnomočiti starše, da bodo kar najbolje vplivali na svoje otroke, še preden se rodijo. Duhovna izkušnja, ki ji je spremenila življenje, se ji je zgodila pri 16 letih. Oče je bil brezposeln, brez pr...