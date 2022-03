Stari prijatelji kujejo načrte

V modi je obujanje spominov na dobre stare čase. Takšni so se odvijali na začetku leta 2000, ko so bili zelo priljubljeni koncerti različnih izvajalcev iste založniške hiše. Povod za to je bil izbor pevskih talentov, imenovan PopStars, ki je na sceno izstrelil skupino BePop.

Skupaj z njimi so se po športnih dvoranah podali še fantovska zasedba Game Over, ženska ekipa Power Dancers in pevec Sebastian. Otrokom in mladostnikom se je fino godilo, zdaj pa so vsi že odrasli in ne bi bilo nič narobe, če bi lahko svojim sinovom in hčeram pokazali, kako so se včasih zabavali njihovi starši.

To so bržkone začutili tudi glavni protagonisti takratne koncertne turneje in staknili glave. Vsaj tako lahko predvidevamo po fotografiji, ki zgovorno priča, da bodo glasbeni kolegi spet nekaj ušpičili.