Ugotovila je, da brez nje ne more s strastjo početi druge stvari (Suzy)

Vnukinji legendarnega Franeta Milčinskega Ježka, Nani, je bila umetnost položena v zibelko. Je odlična dramaturginja, gledališka in televizijska režiserka, njena velika ljubezen je tudi glasba. Temnolaska, ki je poleg študija režije na AGRFT študirala še v belgijskem Antwerpnu in opravila izobraževanje za HoloBody Helth Coacha, od nekdaj rada poje in užitek jo je poslušati.

»Zato sem po treh letih premora in tuhtanja, ali naj zapustim glasbeni svet, ugotovila, da brez glasbe ne morem s strastjo početi ničesar drugega, zato ostaja v mojem življenju,« pravi.

Na odre se vrača v dveh zasedbah – kvartetu in duetu. »Pred desetimi leti, ko smo izdali ploščo Od tod do vesolja, se je precej mudilo in marsikaj na njej ni tako, kot bi želela. Pred časom sva se slišala z Mitjo Vrhovnik Smrekarjem, ki se je odločil, da vse skupaj ne bo ostalo samo pri besedah in nezadovoljstvu, ter predlagal akcijo. Dobila sva se in na novo pripravila naslovno skladbo Od tod do vesolja, da je zdaj takšna, kot se je nama zdelo, da mora biti: svetla, pozitivna in vesela, primerna prav za letošnjo pomlad,« se navdušeno veseli prihodnosti.