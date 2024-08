Stara prijatelja v novo romanco? (Suzy)

No, nikar tako hitro ne sklepajmo. A internetni komentatorji si niso mogli pomagati, da ne bi bili navdušeni nad srečanjem Kate Beckinsale in Hugha Jackmana v Wimbledonu. Vse od tedaj se na spletu ugiba, ali bosta samska igralca, ki sta skupaj zaigrala v filmu Van Helsing, morda postala par. Hugh se je nedavno ločil od dolgoletne žene, Kate je že nekaj časa samska. Na teniškem turnirju sta se srečala le malo pred igralkinim 51. rojstnim dnem, ki ga je praznovala v družinskem krogu. Da se o tem toliko več govori prav zdaj, je zaslužna tudi Hughova nekdanja žena, ki je dejala, da mu želi, da bi spet našel ljubezen, saj se ji zdi, da ga je strah premakniti se naprej in stopiti v novo razmerje. Da bi bila Kate idealna za štiri leta starejšega kolega, se strinjajo mnogi, najbrž pa bo čas pokazal svoje.

Ob srečanju sta se pozdravila s toplim objemom.