Dušana Kohutová, regresoterapevtka oz. terapevtka tehnike IST, deluje tako na domačem Slovaškem kot v Sloveniji, kamor se redno vrača. Na duhovno pot je stopila leta 2016, da bi se rešila paničnih napadov, ki so ji močno omejili življenje, a ni proti njim delovalo nič drugega kot vračanje v travmatični dogodek iz otroštva in sproščanje z njim povezanih potlačenih oz. ujetih čustev. Zdaj tudi drugim pomaga sproščati blokade, ki ostanejo v energijskem polju zaradi operacij, brazgotin, poškodb, bolezni ali čustvenih pretresov. S tehniko IST se je sama rešila napadov panike, ki so izvirale iz otr...