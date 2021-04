Sprejela izziv in zgrabila pletilke

"100 % moje ročno delo!"

na Švedskem ni prav nič dolgčas. Ravno nasprotno, mraz jo je navdihnil, da se je preizkusila v še eni dejavnosti, za katero si nikoli ne bi mislila, da ji gre tako dobro od rok – pletenju. Pletilke je prvič po 30 letih vzela v roke pred dobrim mesecem in spletla šal, pripoveduje nekdanja voditeljica, ki se je osnov pletenja naučila kar prek videov na youtubu.»V življenju si ne bi mislila, da bom kdaj štrikala. Kaj šele da bom v tem neznansko uživala,« je presenečena Lili, ki se je najprej lotila šala. »Ni bilo enostavno, saj sem vmes naštrikano kar nekajkrat povsem razdrla in začela znova, dokler nisem bila zadovoljna.«A na koncu ji je uspelo, to pa ji je dalo še več zagona in pred dnevi je že dokončala popolno jopico. »Nočem se hvaliti, ampak malo se pa hočem,« je ponosna pletilja, ki je jopo pletla približno 23 ur, najbolj pa je vesela, da ji je izziv uspel. Le tako naprej, do poletja je še daleč!