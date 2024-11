Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko se tedenski vrvež umirja in se misli v vas počasi poležejo, vas vabim, da stopite korak bliže k sebi. Zaprite oči in si dovolite čutiti, kako globoko ste prišli, koliko ste zrasli in koliko še lahko. Ta trenutek vam podarjam misel, ki naj vas pospremi v novo obdobje — obdobje vaše poti, ko ne pristajate na manj, vidite višje, pogumnejše cilje in si podarite, kar si resnično zaslužite. Pred vami se odpira nova pot, prekrita z žarki možnosti, ki so čakali na pravi čas in prostor, da pridejo v vaše življenje.

Ta pot ni vedno ravna, niti vedno jasna, vendar nosi neprecenljivo vrednost — vaše lastno zaupanje. Tako kot reke, ki si počasi, a vztrajno utirajo nove struge, tako tudi vi v sebi najdete moči, da vztrajate in gradite nove vizije, po katerih hrepenite. Dovolite si, da se postavite višje. To ne pomeni, da ste brezbrižni do sveta ali drugih, pomeni, da sebe postavite na prvo mesto. V tej ljubezni sta nežnost in trdnost hkrati. Prosim, ne zadovoljite se s tem, kar vas ne izpolnjuje. Poglejte višje, naj vas spremlja ta notranji klic, ki vas opominja, da si zaslužite najboljše.

Pred vami se odpira nova pot, prekrita z žarki možnosti, ki so čakali na pravi čas in prostor, da pridejo v vaše življenje. Ta pot ni vedno ravna, niti vedno jasna, vendar nosi neprecenljivo vrednost – vaše lastno zaupanje.

Ljubezen do sebe je vaš kompas. Ta ljubezen ni samoumevna in ni vedno enostavna; včasih jo spremljajo dvomi, drugič strahovi, a je tista, ki vodi vaše korake. Pogumno si vzemite čas zase, bodite si zvesti. Zaslužite si trenutke brezčasnosti, ko ste lahko povsem vi, brez pričakovanj in omejitev. S tem ljubeznivim dejanjem se vse vaše razpoke zdravijo, vaše misli dobijo prostor, da poiščejo nove poti.

Ko podarjate čas sebi, odkrivate, kako polna je vaša notranjost. Čez teden dni boste mogoče začutili nove vizije, morda nove sanje. S to ljubeznijo do sebe si postajate ogledalo vsega, kar želite ustvariti. Pred vami so še mnoga nedokončana poglavja, vendar je zdaj čas, da se spočijete, z zaupanjem pogledate v prihodnost ter si dovolite prisluhniti vsemu, kar še želite doseči.