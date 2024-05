Sporočilo ob koncu tedna…(Suzy)

Dobrodošli na potovanju skozi zaveso iluzije, kjer se prebuja duša v vstajenju. Dobrodošli v svet, ki je dolgo skrit pred očmi večine, ta pravi, resnični svet. Pozdravljeni, pogumni iskalci, dobrodošli vsi ... Zdaj se bo razodela v pravi luči in tudi vaše oči bodo videle resnico, srce pa bo zaigralo melodijo nove ljubezni, novih dotikov, nove bližine, ki jo boste želeli vsak trenutek. Odprite srce pretoku njenega svetlobnega valovanja, dovolite, da vas napolni, da se vaša življenjska moč krepi. Ko se okrepi notranja moč, bodo tudi temni kotički vaše biti presvetljeni z njenim sijajem, z veličastnostjo. Naj bo vir vaše notranje moči povezan z njo prek zavedanja, da se potovanje nadaljuje v skladu z odločitvijo. Zdaj je čas, da vstanete in začnete znova. Zaprite oči, vdihnite in se poglobite v svoje srce, ki je vaš center, vaš most za vse zavestne spremembe, tukaj in zdaj. Vi, ki ste se prebudili, da odkrijete resničnost.

Pazljivo! Zdaj se namreč prebudijo naši notranji strahovi, ki nas prežemajo skozi ogledalo drugih. Tedaj se ustavimo, vdihnemo in prisluhnemo svojemu notranjemu glasu.

Odkrijmo svoje resnične želje in sledimo notranji luči, saj smo sami tisti, ki krojimo usodo. Spremembe se rojevajo, a obljubljajo prebujenje in preobrazbo naše zavesti. Vzemimo si čas, da poskrbimo zase, svoje odnose in okolje, ki nas obdaja. Začutite sočutje kot ključ do napredka. Čas razcveta je, ko nova iskra božanskega v nas prebuja naše najgloblje sanje. Naj bo ta teden poln zapisov naših misli, izkušenj in razodetij, saj smo na poti, da odkrijemo svojo pravo pot, močni in prebujeni. Ko ta teden zdrsne v objem noči, se nam odpira vrata duhovne poti. Trenutek je, da začutimo, kam nas vodi srce, ko se izročimo toku življenja. A pazljivo, saj se zdaj prebudijo naši notranji strahovi, ki nas prežemajo skozi ogledalo drugih. Tedaj se ustavimo, vdihnemo in prisluhnemo svojemu notranjemu glasu. Zdaj je pravi trenutek, da pregledamo svoje življenje in izberemo, kaj nas še naprej podpira na poti rasti.