Sporočilo ob koncu tedna …

Ko je okoli vas ena sama drama in v vas kar vre, pojdite na tisto sveto mesto, vase, zaglejte se in vedite, da je resnica vašega bitja, vaš notranji mir tisto, kar v svojem srcu imenujete 'moja resnica'. Sprejmite jo. Ne sramujte se je. Kajti tam, kjer je, tam so vsi blagoslovi. To, po čemer hrepenite, je svoboda duha.

Vaš duhovni namen zdaj je prebuditi se. Bodite drzni. Pred vami je čas, da počistite s preteklostjo, uredite svoj dom in okolje.

Predajte svoja pričakovanja in bodite potrpežljivi. Pod drobnogled bo treba postaviti vaše življenjske vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju, in narediti določene korake, da jih opustite. Vedite, da se vse te spremembe, ki ste jih deležni zdaj tako na osebni kot na kolektivni ravni, dogajajo zato, da vam pomagajo pustiti za sabo vse tisto, kar vam ne služi več. Vaš duhovni namen zdaj je prebuditi se. Povezave s starimi situacijami, vzorci in odnosi so končane.

Prisiljeni ste, da ostanete osredotočeni nase, da ste do sebe nežni, sočutni in sprejemljivi. Včasih je sprememba videti stresna, a je nujno potrebna, saj vam pomaga čistiti stare stvari iz vašega življenja, da naredite prostor za nove. Bodite drzni. Pred vami je čas, da počistite s preteklostjo, uredite svoj dom in okolje. Ne pozabite tudi, da preveč misli prinaša dvome, zato je čas, da se soočite z dejstvom, da ste popolnoma odgovorni za svoje razmerje in življenje, ki ga imate. Čeprav ne veste natanko, kaj vas bega, vas nekaj spravlja v dilemo.

Ne razmišljajte preveč in ne delajte prevelikih scenarijev v glavi. Pokličite, vprašajte, pa bo vse veliko bolj jasno, se strinjate? Morda morate postaviti meje ali biti bolj neposredni v komunikaciji, manj negotovi, srečnejši in jasnejši s samim seboj. Čas je, da se v resnici soočite s svojimi negativnimi vzorci, prepričanji in navadami, ki so pripomogli k težavam v vašem odnosu.

Vedite, da mora vsako razmerje skozi preizkušnje, in če resnično želite izkusiti partnerstvo, je ključ v dobri komunikaciji in sprejemanju. Sprejmite za začetek sebe.