Sporočilo ob koncu tedna …

Vse v vesolju je sestavljeno iz komplementarnih nasprotij, zato nima smisla, da si želite, da bi vam bili ljudje okoli vas bolj podobni. Sprejmite to resnico in izognili se boste novim razočaranjem. Vsakič ko neko lastnost v drugem označite za nevšečno, se za trenutek ustavite in jo poiščite v sebi. Če ste jo našli v drugem, zagotovo obstaja tudi v vas. Saj veste, da se enako med seboj privlači.

Če je v sebi ne vidite, je to le zato, ker ste jo zatrli. Bolj pozorno se zazrite vase. Zdaj vidite? Vsaka značilnost, ki jo imate, pride v paru z nasprotno značilnostjo. Ena ne obstaja brez druge. Večkrat na dan se ustavite in razmislite o čustvih, s katerimi se soočate. Počasi razmišljajte o njih, dokler ne boste vseh videli v sebi. Ko si jih boste priznali in jih vzljubili, boste napravili ogromen preboj, ki vas bo vodil do na novo odkritega občutka ravnovesja in blagostanja. Ključ do uspeha bo zavestna prisotnost. Bodite prisotni, vsak trenutek tukaj in zdaj, bodite popolnoma odgovorni in skladni v svojih dejanjih, odzivih in besedah po svojih najboljših zmožnostih, v vsakem trenutku tukaj in zdaj.

Bi šlo? Poskusite. Vztrajajte. Delujte. Bodite odgovorni zase. Prisotnost zajema budno opazovanje, s katerim omogočate, da ste v svojem jedru energijsko neokrnjeni in povezani s sabo. Vzemite si tudi čas za opazovanje vsega, kar je. Zavedajte se sebe, okolice, odnosov, družbe, kaj se dogaja. Poglejte svojo dinamiko partnerskega odnosa. Svojo pozornost naklonite sebi, drugim in celotni situaciji, saj vam bo prav ta kmalu prinesla izpolnjenost in zadovoljstvo, da vam bo zaigralo srce. Opazujte, saj s tem v resnici spoznavate, kdo ste in kaj želite.

Višja zavest je vedenje in modrost, ki je daleč nad besedami in razlagami. Je prava narava in večna luč vaše esence duha.