Sporočilo ob koncu tedna ...

Pomembno je, da ne vstopate v lastno dramo ali dramo drugih ljudi ... Pomembno bo, da ste v miru s sabo, nikakor se ne primerjajte, ne analizirajte, predvsem pa ne pojasnjujte. Preteklost vam bo zrla naravnost v oči. Čas je zdaj drugačen, to veste, čutite, doživljate. Vse kaže, da si boste morali vzeti veliko več časa zase, prositi za pomoč, narediti spremembe v urniku, pozabiti na zadovoljevanje potreb in pričakovanja drugih ali se odpovedati neki bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, kako je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da.



Naj bo vaš fokus samo na trenutku, tukaj in zdaj. Namen situacije, v kateri ste, je, da se stari deli vas za vekomaj poslovijo. Odmaknite se in začutite. Kaj je za vas v tej situaciji sprejemljivo? Poglejte še enkrat v srce in se dvignite nad situacijo, zamenjajte zorni kot, s katerega gledate na vse skupaj. In slika bo drugačna, ker jo boste gledali z duhovnimi očmi. Kaj potrebujete in kakšna je vaša globoka resnica? Kaj si vaše srce želi? Po čem hrepeni?



Se oklepate stvari, ki bi jih morali že zdavnaj izpustiti? Se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja? So izziv zdaj izgovori, da ne morete ali ni pravi čas? Nimate možnosti? Pa jih resnično ni? Zdaj je pomembna jasnost, da ste trdno odločeni, kaj želite, da se uravnate s srcem in željo, da želite uspeti v nameri, ki ste jo zastavili. Uglasite se z najboljšim, kar je v vas, ostalo odpustite. Pa še to ... O čem največ razmišljate ali na koga nenehno mislite? Nekaj si resnično želite, pa vendar se zadržujete. Strah vas je zavrnitve in bojite se poraza. Vznemirjeni ste zaradi nove možnosti. Če je v vas občutek nelagodnosti in je vaša cona udobja mnogo boljša kot to, kar prihaja v vaše življenje kot nepoznano, se ne bojte in stopite na novo pot.

