Dončić in Irving s 66 točkami, Dallas na pragu velikega finala

Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj dosegla 66 točk, Dallas pa je v domači dvorani American Airlines Centra zmagal s 116:107 nad Minnesota Timberwolves na tretji tekmi finala zahodne konference končnice severnoameriške košarkarske lige. Dončić in druščina so povedli s 3:0, do velikega finala lige NBA jih tako loči zgolj še ena zmaga.

Najnovejši triler v seriji, tokrat v Dallasu, se je zgodil po tem, ko so člani moštva iz Dallasa zmagali na prvi in drugi tekmi finala zahodne konference v Minneapolisu s skupno štirimi točkami razlike. Tudi tretja tekma se je odločala v zadnji četrtini. Ekipi sta si v njej kar sedemkrat izmenjali v vodstvu, ob zaključku pa je zadeve v svoje roke prevzel zvezdniški dvojec Dallasa, ki je poskrbel za točkovni niz 12:3.

Prva priložnost za zmago v konferenčnem finalu že kmalu

Mavericksi bodo imeli prvo priložnost za zmago v konferenčnem finalu že kmalu. V sredo zjutraj z začetkom ob 2.30 po slovenskem času bodo gostili četrto tekmo. Še nobena ekipa v ligi NBA ni zapravila vodstva, potem ko je v enem od krogov končnice vodila s prednostjo treh zmag. Dončić je bil zelo zadovoljen. »Potrebujemo še eno,« je dejal v izjavi po koncu obračuna. »Imajo odlično ekipo, tako da ni še nič narejenega.«

Slovenski as in Irving sta dosegla vsak po 33 točk, Dončić je dodal sedem skokov in pet podaj, Irving pa je dosegel 14 točk v zadnji četrtini. P.J. Washington je dosegel 16 točk in poskrbel za trojko, s katero je Dallas dokončno povedel s 107:104, ko je bilo še 3:38 minute pred koncem. Daniel Gafford je blokiral tri poskuse tekmecev za Dallas, vključno z blokado poskusa Mika Conleyja v zadnji minuti. Anthony Edwards je bil najboljši pri Minnesoti s 26 točkami, a jih je v zadnji četrtini zmogel le štiri. Karl-Anthony Towns je v zadnjem delu tekme zgrešil vse štiri poskuse.

Zmagovalci serije se bodo v velikem finalu lige NBA pomerili zmagovalcem vzhoda, Boston Celtics ali Indiana Pacers. Boston v finalu vzhodne konference vodi s 3:0 v zmagah. Dončić je dejal, da so poskusi Timberwolvesov, da bi ustavili njega in Irvinga dejansko spodbudili še bolj odločen napad Mavericksov. »Celo tekmo me poskušajo podvajati, poskušajo podvajati Kyrieja, a nas to dela zgolj boljše,« je dejal. »Vsi se borijo za žogo, vsi igrajo. To je neverjetna zmaga.«