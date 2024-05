Neverjetno, kaj si je dovolil moški na priljubljeni slovenski turistični točki (FOTO)

Bloško jezero je ena izmed priljubljenih izletniških točk za motoriste, kolesarje, sprehajalce in pohodnike. Velika turistična atrakcija sta zagotovo tudi tamkajšnji glamping in brunarica, kjer lahko obiskovalci opazujejo neverjetne lesene skulpture. Te prihajajo izpod rok domačina in lastnika parka ter brunarice.

V soboto pa so na Blokah doživeli neprijetno presenečenje. Kot so zapisali na Facebooku, so vedno veseli vseh gostov, tokrat pa jih je obiskal moški, ki je »bil očitno jezen na nekoga« in je uničil unikatni izdelek, ki je nastal izpod rok njihovega lastnika.

»V hišico z avtomati je vstopil s flomastrom in pisal po mizi, nato je odšel naprej (upamo, da je bila to edina stvar, ki jo je popisal). Zakaj je to potrebno? Bo moral od zdaj naprej krasiti ta napis našo mizo. In ti, ki si to napisal, če to bereš, pridi z brusilnim papirjem in uredi, da tvojega napisa ne bo več tam,« so še sporočili zaposleni na Blokah.