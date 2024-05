Vino Euro 2024: slovenski predsednik oblekel švicarski dres (FOTO)

Portugalska že živi za evropsko prvenstvo v nogometu, za Euro 2024. Njihova reprezentanca se bo zbrala 2. junija. Vsi že govorijo o tem. In upajo na najboljše.

7 evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu

Prijateljsko tekmo z Irsko pa bo ta nogometna velesila z Iberskega polotoka odigrala v Aveiru, v portugalskih Benetkah, kot rečejo temu slikovitemu kraju, kjer se je v petek znašla tudi nogometna vrsta slovenskih vinarjev ter uživala in kramljala o preteklih dneh. Tudi o končnem sedmem mestu na Vinu Euru, prvenstvu, ki ga je to pot priredila Portugalska in na katerem so se že sedmič spoprijeli obdelovalci vinorodnih površin. Mimogrede, naše moštvo obdeluje približno 350 hektarjev.

Med njimi je, denimo, Erazem Kos, ki je tudi tokrat stal v vratih; kadar ne brani, pomaga v Križevcih pri družinskem vinogradništvu. V obrambi so stali še Teo Prapotnik, ki v Kogu nadaljuje poslanstvo slavnega pradedka Stanka Čurina, ki je med prvimi ponesel v svet slovensko vino. Leta 2019 so v aleji pred ormoškim gradom odkrili tudi njegov doprsni kip, da, tako pomemben je bil Teov pradedek. Njegov pravnuk pa je v teh dneh po krilu šibal in razbremenjeval tudi preostale sosede v obrambi: eden je Mitja Žugelj, prihajajoča zvezda metliškega trsničarstva, drugi je njegov rojak Andrej Škof (predsednik Društva vinogradnikov Metlika), naslednji v vrsti pa je že steber moštva in obrambe, to je Primož Kugler, ki v Šmartnem ob Paki obdeluje in prideluje prav takšna vina, kot jih, na primer, tudi njegov rojak Anže Podgoršek (Špančeva zidanica). Slednji je nasprotnikom povzročal zmedo, in sicer na isti (levi) strani, kot jo je tudi Nejc Ščurek, kapetan vinske reprezentance, ki je zraven že vse od leta 2009 in premierne tekme proti Nemčiji; naši so jo tedaj odigrali v Ljudskem vrtu.

Vino Euro 2024 je prikaz čezmejnega povezovanja Evrope in širjenja vinske kulture.

Ščurki, v reprezentanci je namreč tudi brat Tomaž, so sicer že prava briška dinastija in vinarska zgodba o uspehu, pet bratov je, ti pa polagoma prevzemajo od očeta Stojana tisto, kar jim je na Plešivem v osrčju Goriških brd položil v up že Stojanov nono Franc. Ta je obdeloval hektar trt in takrat pridelal 50 hektolitrov svežih in polnih vin, danes pa družina Ščurek neguje že skoraj 30 hektarjev vinogradov, temu primeren je seveda pridelek, ki ga izvažajo tudi na ameriška in azijska tržišča.

To s svojimi traminci in še marsičim počne tudi Danilo Steyer. V teh dneh je bil kot predsednik Vinske reprezentance Slovenije tudi vodja tiste odprave, ki je na najlepši možni način promovirala Slovenijo, in sicer kot eno najlepših turističnih destinacij, kjer je vinska kultura ne le bogata in tradicionalna, pač pa tudi uspešna, pitna, povezovalna. Povezovalen je bil ne nazadnje tudi sam, saj je na Portugalskem skočil v nasprotnikov dres in pomagal Švicarjem, ki so zaradi poškodb izgubili štiri svoje soigralce. Vino Euro 2024 je bil namreč tudi prikaz čezmejnega povezovanja Evrope, širjenja vinske kulture, primerjanja in učenja od drugih, še boljših.

Danilo Steyer je v boju za sedmo mesto pomagal Švicarjem.

Matej Vračko v akciji

Vinarji so uspešno predstavljali Slovenijo. Fotografije: ZVVRS

Trgovina Jurana je specialist na področju enologije: vse, kar človek potrebuje za uspešno pridelavo vin, dobi pri njih oziroma pri Juretu Vebru, ki je spoštoval taktične zamisli selektorja Robija Fišerja, ta je bil vodja projektov na radgonskem sejmu, in delal v sredini nogometnega igrišča potem prostor Janu Krambergerju (Gostišče Eder Sv. Ana), Mihi Zajcu (oblikovalcu etiket), Gregorju Leberju Vračku (vinogradniku in v Jedlovniku lastniku prestižnega gostišča Opok 27), Tomažu Avguštinu (pomembnemu vinogradniku iz Tinjske Gore), Gregorju Iršiču (v njihovem gostišču v Laporju prireja in organizira največje možne slovesnosti) ter Mihi Ritonji (glavnemu enologu pri Albiani iz Leskovca pri Krškem), ki je proti Švicarjem za sedmo mesto zadel nemara še lepše zavrtinčen gol, kot pa jih je v prejšnjih spopadih Matej Vračko, nekoč vrhunski nogometaš, danes pa uspešen vinar iz Grušene.

Ne pozabimo, da je za pozitivno vzdušje na Portugalskem (Vino Euro je vendarle dogodek, kjer se na nogometnem terenu spoprimejo tisti, ki čez leto pošteno delajo v svojih vinogradih) na harmoniki skrbel vinogradnik in pomemben logist iz Jurovskega Dola Klemen Konrad; da je bil zraven tudi nekdanji selektor, ki je slovenske vinarje kar štirikrat popeljal do evropskega naslova, gre namreč za lenarškega vinogradnika Sebastijana Rojsa; manjkal pa ni niti legendarni vinar Bogomir Valdhuber, ki v Svečini prideluje izvrstna (tudi v lesu zorjena) vina. Na klopi je bil pomemben člen tudi njihov športni direktor in eden najpomembnejših trsničarjev pri nas Marko Toplak iz Juršincev; da pa je vse potekalo kot namazano, je slednjič poskrbel še Bogdan Šuput, zastopnik priznane nemške znamke Jako.

Slovenski vinarji so se naposled še enkrat izkazali in ponesli v svet to nogometno pravljico o naši enologiji. Evropski prvaki pa so na koncu vendarle postali madžarski vinarji, ki so v finalu po srditem boju (in enajstmetrovkah) slavili proti domačinom.