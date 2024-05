To so znaki, da pretiravate s porabo soli

Sol je v zadnjem času na dokaj slabem glasu. Ogromno študij je dokazovalo, da je zaužijemo veliko preveč in da je zdravju nevarna.

Če ste zaužili preveč soli in imate simptome, kot je žeja ali drugo nelagodje, lahko storite več korakov za zmanjšanje negativnih učinkov.

To so znaki, da uživate preslano hrano.

Visok krvni tlak

Prekomerno in pogosto uživanje soli lahko povzroči visok krvni tlak, ki je eden glavnih vzrokov za bolezni srca, možgansko kap in težave z ledvicami. Sol zadržuje vodo v krvnem obtoku, povečuje volumen krvi in ustvarja večji pritisk na stene krvnih žil.

Pogosto ste žejni

Če zaužijete preveč soli, lahko postanete zelo žejni. Sol potegne vodo iz celic v krvni obtok, da razredči presežek natrija, kar sproži občutek žeje.

Težave z ledvicami

Prekomerno uživanje soli lahko obremeni ledvice, ki igrajo ključno vlogo pri filtriranju odvečnega natrija iz krvi. Sčasoma lahko to oslabi delovanje ledvic in poveča tveganje za ledvično bolezen.

Otekanje določenih delov telesa

Prekomerni vnos soli lahko povzroči zastajanje tekočine v telesu, kar povzroči otekanje rok, nog, sklepov ali trebuha. Oteklina nastane, ker telo zaradi prekomernega vnosa soli zadržuje vodo.

Neenakomerno bitje srca

Preveč soli lahko povzroči nepravilno in prekomerno bitje srca ter poruši ravnovesje elektrolitov v telesu. Neravnovesje elektrolitov, kot sta natrij in kalij, lahko povzroči neenakomerno bitje srca, zlasti pri ljudeh s srčnimi boleznimi.

Hudi glavoboli

Prekomerno uživanje soli lahko povzroči dehidracijo in spremembe v pretoku krvi. Pri nekaterih ljudeh lahko to povzroči hude glavobole in migrene.

Kaj storiti, če ste pojedli preveč soli?

Če ste zaužili preveč soli in imate simptome, kot je žeja ali drugo nelagodje, lahko storite več korakov:

Pijte veliko vode

Pitje vode pomaga razredčiti koncentracijo natrija v krvnem obtoku in spodbuja uriniranje, kar lahko odstrani odvečno sol.

Jejte hrano, bogato s kalijem

Kalij pomaga uravnotežiti učinke natrija s pospeševanjem izločanja natrija z urinom. Jejte živila, bogata s kalijem, kot so banane, pomaranče, špinača, krompir in paradižnik.

Izogibajte se slani hrani

Za naslednjih nekaj obrokov izberite hrano z malo natrija. Izogibajte se predelani ali pakirani hrani, hitri hrani, slanim prigrizkom in jedem v restavracijah.

Vključite živila, bogata z magnezijem

Magnezij lahko pomaga uravnavati raven natrija v telesu. V svojo prehrano vključite živila, bogata z magnezijem, kot so oreščki, listnata zelenjava, semena in polnozrnata žita.

Pijte zeliščne čaje

Zeliščni čaji, kot sta regratov čaj ali zeleni čaj, imajo lahko diuretične lastnosti, kar pomeni, da lahko pomagajo povečati izločanje urina in zmanjšati zastajanje tekočine.

Telovadite

Ukvarjajte se z lahko do zmerno telesno dejavnostjo, kot sta hoja in kolesarjenje. To pomaga spodbuditi cirkulacijo in gibanje tekočine v telesu.

Uporabite limonin ali limetin sok

Stisnite svežo limono ali limeto in sok zmešajte z vodo. To lahko izboljša okus vode in zagotovi naravni vir kalija.

Sol je nujna za zdravje, vendar lahko prekomerno uživanje povzroči hude zdravstvene težave. Torej, uživajte sol zmerno in bodite pozorni na vire natrija v prehrani, se še zapisali na Health Shots.