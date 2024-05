Vse poti vodijo na stadion Wembley

Najboljši nogometaši v Evropi so opravili še zadnje klubske obveznosti pred popolnim zasukom svojih misli na letošnje evropsko prvenstvo. To resda velja za večino med njimi, vrhunec klubske sezone bo vendarle finale lige prvakov – v soboto na Wembleyju –, preostale zaseda le še euro 2024, to velja tudi za Slovence, ki jih bo selektor Matjaž Kek v sredo zbral na Brdu pri Kranju. EP bodo odprli 14. junija v Münchnu.

Konec tedna so bile pod drobnogledom štiri odprte bitke na tujem. Največ gledalcev si je ogledalo dvojni spored na otoškem stadionu, ki bo v soboto gostil tudi spopad madridskega Reala in Borussie Dortmund. V soboto je bilo namreč na Wembleyju zadnje dejanje angleškega pokala FA, mestni derbi manchesterskih klubov pa je pripadel Unitedu, ki je bil z izidom 2:1 boljši od Citya.

Dvoboj sta zaznamovala Unitedova mladeniča Kobbie Mainoo (19 let in 36 dni) in Alejandro Garnacho (19 let in 329 dni), vpisala sta se med strelce že v 1. polčasu derbija pred 85.862 gledalci. Prvič po letu 2004 (Millwall) se je zgodilo, da je eden od finalistov pokala FA poslal v ogenj dva najstnika. Jeremy Doku je v drugem polčasu z golom za končnih 1:2 le ublažil poraz ManCityja po akciji Phila Fodna, na katerega bodo morali paziti tudi Slovenci 25. junija v Kölnu.

Še trije v premier league

Wembley je bil v nedeljo tudi prizorišče kvalifikacij za premier league, v katerih sta se pomerila drugoligaša Leeds in Southampton, t. i. tekma za 360 milijonov evrov pa je pripadla slednjemu (0:1). Pristaniški klub iz južne Anglije si je že zagotovil 200 milijonov €, kolikor mu bo dodatno pripadlo v naslednjih treh sezonah, oziroma 360 milijonov €, če bi se v prvi sezoni med elito izognil izpadu v drugo ligo. V premier league sta napredovala tudi Leicester in – po 22 letih – Ipswich.