Spomladanska rekreacija znanih (FOTO)

Sezona kolesarjenja je odprta! Znani Slovenci in tudi Slovenke so iz kleti na plan privlekli svoja prašna kolesa, s katerimi ne lovijo zgolj vetra v laseh, temveč se najraje odpravijo na večkilometrske poti, ki vodijo prek hribov in dolin.

Adrenalin je tisti, ki jim daje zagon, uspešno prekolesarjene poti pa so nagrada za ves trud, ki ga vlagajo v ljubezen do poganjanja pedalov po zahtevnejših terenih.

Ne divja! Televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih odkrito pove, da je njegova glavna športna aktivnost že nekaj let gorsko kolesarjenje, ki od človeka zahteva precej koncentracije. Pove, da se je pred leti, ko je opustil plezanje in raje sedel na gorsko kolo, lotil težkih poti. »Takšnih, kjer steze premaguješ počasi, po centimetrih,« pravi in doda, da ga ni divjanje po gorskih poteh nikoli mikalo.

Zaljubljen v dolge poti Glasbenik Gašper Šantl se je po zaključku srednje šole s kolesom odpravil iskat službo v tujino. Njegova avantura je trajala nekaj mesecev, takrat pa se je tako zelo zaljubil v kolesarjenje, da še danes z veseljem premaguje dolge poti.

Vsak dan na kolesu Robert Kranjec po zaključku vrhunske športne kariere še vedno aktivno preživlja dneve. Najbolj uživa v naravi, ko kolesari po gorskih poteh, ki mu predstavljajo velik izziv. Vsak dan na kolesu preživi vsaj dve uri – sam, s prijatelji ali z družino. Pred dvema letoma pa se je podal z Goričkega v Piran in tako premagal 364 kilometrov.

Nekaj za dušo Eden najboljših slovenskih letalcev vseh časov Jurij Tepeš ima po končani karieri več časa za kolesarske užitke v naravi. Bolj je blatno kolo, ko pride domov, srečnejši je Jurij, ki že od mladih nog obožuje adrenalin v vseh oblikah. »Ko vrtim pedale v klanec, naredim nekaj za svoje telo, ko se spuščam po različnih poteh čez drn in strn ali se odpravim v katerega od kolesarskih parkov, pa naredim nekaj za svojo dušo,« je iskren nekdanji skakalec.

Dobrodelnost Na gorsko kolo v prostem času rad skoči tudi dobitnik malega globusa in junak, ki je s svojo zmago v Planici navdušil na tisoče obiskovalcev. Žiga Jelar je že pred časom dokazal, da ni spreten le na snegu, temveč se dobro znajde tudi na kolesu. »Tudi skakalci radi kolesarimo,« se zasmeji skakalec, ki je v preteklosti pedale večkrat vrtel, tudi ko je šlo za dobrodelnost.

Navdihnil ga je Roglič Igralec Robert Korošec od lani z velikim navdušenjem vrti pedale. Za sabo ima na odrskih deskah precej veliko kilometrino, ki pa jo na kolesu še pridno nabira. Njegova srčna izbranka Nina Rakovec se je lani, ko si je Robert omislil kolo, pošalila, da ga je navdihnil kolesarski junak Primož Roglič.