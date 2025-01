Sophie, vojvodinja edinburška: elegantna dama britanskega dvora (Suzy)

Žena najmlajšega sina Elizabete II., princa Edwarda, je bila tudi ljubljenka pokojne monarhinje, menda ji je pogosto rekla celo, da je njena 'dodatna hči'. V zadnjih letih vojvodinja vse bolj izstopa z modnimi izbirami, zato smo ob njenem prazniku izbrali nekaj njenih najbolj opaznih oblek. Za poroko princa Harryja in Meghan Markle je oblekla čudovit komplet.Prav nič se ne boji močnih vzorcev in drznih barv.Kraljevim letalskim silam se je poklonila v lepi beli opravi.Oktobra 2019 je ob obisku stolpa Blackpool, ki je praznoval 125 let, ustvarila vtis moderne poslovne dame.Tudi ob obisku kmeti...