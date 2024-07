Sophie Turner je polna lahkotnejše energije (Suzy)

Osemindvajsetletna igralka Sophie Turner se s svojim aristokratskim fantom, leto dni starejšim Peregrinom Pearonom, vse raje kaže v javnosti. Tokrat sta si ogledala tekmo pola, kjer je ona celo predala nekaj trofej zmagovalcem. Videti je bila srečna in sproščena, kar gre z roko v roki z njeno izjavo, ki jo je nedavno dala v intervjuju za revijo Harper's Bazaar. »Moje življenje te dni je videti tako kot pijača Hugo Spritz. Z veseljem sprejemam lahkotnejšo energijo, ki me obdaja.«

Par je bil nasmejan in dobre volje.

Če ji bo tako naklonjeno, je dodala, bi poletje rada preživela pod vročim soncem v družbi svojih hčerk, štiriletne Wille in dveletne Delphine, ki ju ima z nekdanjim možem Joejem Jonasom. Med naporno ločitvijo, za katero je pred časom dejala, da ni bila prepričana, da jo bo preživela, se je v boj podala, šele ko jo je odvetnica spomnila na njeni hčerki. »Ko mi nekdo reče: 'Naredi to za otroka,' bom to naredila. Zase ne bi zmogla, a za njiju bom našla moč,« je povedala. Vse kaže, da je le posijalo sonce.