Smetana po nagrade v Italijo (Suzy)

Italijanski filmski festival, ki se odvija v Torinu, je vsekakor mednarodni že samo ob pogledu na rdečo preprogo, po kateri se je sprehodilo kar nekaj ameriških zvezdnikov. Letošnjega so posvetili Marlonu Brandu ob stoletnici njegovega rojstva.

Med njimi je bil Alec Baldwin, ki je dobil nagrado za življenjsko delo prav v letu, ko je bil primer proti njemu ovržen, in je film, ki so ga snemali med ubojem Halyne Hutchins, oktobra dočakal premiero. Med obiskom je podal mnenje o Američanih in razkril, da so odmaknjeni od drugih delov sveta in vsega, kar se drugje dogaja. »Američani imajo luknjo, vakuum, kar se tiče informacij,« je dejal. »Zelo slabo so informirani o resničnosti in tem, kar se dogaja, naj gre za Ukrajino ali podnebne spremembe. Informacije pridobivajo iz poročil, a vse to vodi denar. Ta vakuum potem zapolnjuje filmska industrija.«

Alec Baldwin je bil brez dlake na jeziku.

Zaljubljena kot prvi dan: Matthew in Sarah Jessica

Rosario Dawson se je razveselila žarometov, ki so jih na festivalu usmerili v njeno delo, ter spregovorila o tem, kaj so ji pomenile najpomembnejše vloge. Petinštiridesetletna igralka je v Italiji uživala v družbi fanta Adame Sannehe, ki ima italijansko-senegalske korenine. Zvezda Seksa v mestu Sarah Jessica Parker je festival obiskala v družbi moža Matthewa Brodericka, ki je, tako kot Rosario, prejel častno nagrado za preteklo delo. Še ena od nagrajenk je bila Sharon Stone, ki je navdušila v rdečem glamurju. Najbolj svetleča nagrajena zvezda je bila Angelina Jolie, katere film Without Blood, ki ga je napisala, režirala in producirala, so tudi predvajali. Tokrat je prišla brez otrok, saj naj bi po mnenju mnogih s tem manevrom že dosegla svoje: Bradu je zlezla pod kožo.

Večna diva Sharon Stone