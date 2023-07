Slovenski igralec Matej Zemljič dobil bojne rane (Suzy)

Tega privlačnega igralca smo lahko občudovali v različnih televizijskih projektih. Zdaj so ga angažirali še v prihajajoči jesenski seriji, ki jo večinoma snemajo na Obali, kar je odlična priložnost, da se združita delo in ljubezen do morja. Vendar je včasih treba za vlogo storiti tudi kaj nepredvidljivega.

Matej Zemljič nam je tako pokazal posledice zahtevnega prizora in priznal, da je za suvereno odigrano sceno pripravljen marsikaj potrpeti in pretrpeti. Tudi praske in udarnine. Krvave sledi se bodo hitro zacelile, zanj pa je pomembno, da je delo odlično opravil in dobil pohvalo režiserja. S tem si je nabral dodatne simpatije v ekipi, saj velja za enega bolj prijaznih in priljubljenih na snemanju. Nikoli se ne pritožuje in nima zvezdniških izpadov, zato si njegove vloge sledijo kot po tekočem traku.