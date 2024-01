Slovenska skakalka do vrha na krilih družine (Suzy)

Skakalna šampionka in trenutno najboljša slovenska zimska športnica Nika Prevc se je komaj polnoletna uvrstila v klub serijskih zmagovalcev oziroma zmagovalk. V zadnjih tednih niza zmago za zmago in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo ta neverjetno odločna in nadarjena mladenka zavihtela na sam skakalni vrh.

Najstarejši brat Peter je njen največji vzornik. FOTO: Mediaspeed

Neizbrušen diamant so ji pred leti pravili predstavniki sedme sile. Ta se danes sveti v vsem svojem sijaju, a očitno za nekatere niti to ni dovolj. V zadnjih dneh so se namreč na račun 18-letne skakalke pojavile kritike, da se po koncu tekem ne zna pogovarjati z novinarji, da so njeni odgovori kratki in nezanimivi. In kaj natanko je zmotilo kritike? Nikina izjava v Garmisch-Partenkirchnu za nacionalno televizijo.

»Saj ne vem, kaj bi povedala. Vse sem pokazala na tekmi,« je pred kamero dejala in razburila kavč selektorje. V bran so ji stopili mnogi podporniki in jasno ter glasno poudarili, da naši skakalni šampionki ni treba veliko in na glas govoriti, da bi dokazala, da si zasluži biti med najboljšimi, njena zadržanost pa je tudi dokaz, da je še mlada in nima veliko izkušenj z mediji.

Božidar Prevc je v mladosti treniral tek na smučeh, zadnja leta pa je ves čas prisoten v svetu smučarskih skokov. FOTO: osebni arhiv/instagram

Ni klepetava mladenka

Da ni klepetava mladenka, je znano že dolgo, takšna je namreč celotna dinastija Prevc – tiha, mirna, delovna in zadržana. Več kot hvalospevi ji pomeni podpora njenih družinskih članov, ki ji na tekmah vedno stojijo ob strani in zanjo glasno navijajo. »Lepo mi je, ne znam tega niti povedati,« je dodala na omenjeni tekmi, na kateri jo je široko nasmejan podpiral tudi oče Božidar.

Nika slovi kot tiha in zadržana mladenka. FOTO: Mediaspeed

Čeprav po zmagi ni skakala v zrak od navdušenja, to še ne pomeni, da ni bila nadvse zadovoljna in srečna, le svoja čustva je izrazila na drugačen način, pravijo tisti, ki jo poznajo. »Smo povsem običajna družina. Pri nas domujejo preprostost, delavnost, vztrajnost – smo zato res posebni? Nobene potrebe po pozornosti ne čutimo,« je pred leti, ko je uspeh za uspehom nizal najstarejši sin Peter, ponosno dejala mama Julijana in poudarila, da si nikoli niso želeli, da bi bila njihova javna podoba nekaj posebnega, saj so vendarle preprosti ljudje.