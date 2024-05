Slovenija bo za te znane vedno njihov dom (Suzy)

Najosupljivejše zgodbe nedvomno pišejo ptice selivke, ki domače kraje zapuščajo zaradi boljših razmer, a kljub dolgi poti na drug konec sveta vedno najdejo pot domov. Svetovni dan teh čudovitih živali obeležujemo 10. maja. ob tej priložnosti pa smo se spomnili nekaterih znanih obrazov, ki so tako kot ptice selivke razprostrli krila, v tujini našli dom in srečo, a se še vedno najraje vračajo v Slovenijo. Naš najboljši hokejist vseh časov Anže Kopitar že 17 let igra za Los Angeles Kings in prav toliko let živi čez lužo. V tem času sta si z ženo Ines ustvarila tudi družino, imata dva otroka. Než...