Slavna igralka iskreno: »Ne vem, zakaj bi ženske morale imeti otroke ...« (Suzy)

Rodila se je v New Yorku staršem italijanskega porekla, ki so jo navdušili nad gledališčem. Po prvih manjših vlogah je Marisa Tomei pri dvaindvajsetih začela igrati in prejemala dobre kritike.

Profesionalni portret iz leta 1988.

Preboj ji je uspel s filmom Moj bratranec Vinny, za vlogo je leta 1992 dobila celo oskarja. Sledil je kup uspešnic, med njimi Samo ti in Kaj ženske ljubijo, ter filmov, v katerih je kritiki niso mogli prehvaliti, kot sta V pasti in Rokoborec.

Preboj ji je uspel v filmu Moj bratranec Vinny.

Enako je navduševala v resnih vlogah, denimo v Marčevih idah, kot v komičnih, kakršno je imela v Ta nora ljubezen. V vesolju Marvel je igrala teto May, ki z možem vzgaja siroto, Petra Parkerja, ki postane Spider-Man. Svoje zasebno življenje raje skriva, kljub nekaj resnim zvezam se ni nikoli poročila, saj pravi, da ne verjame v institucijo zakona.

Z Robertom Downeyjem jr. v filmu Samo ti.

Prav tako nima otrok in se zaveda, da jo zato mnogi obsojajo. »Ne vem, zakaj bi ženske morale imeti otroke, da so lahko celostna bitja,« pravi in raje živi po svoje.

Za vlogo v filmu V pasti je bila drugič nominirana za oskarja.

V filmu Rokoborec je igrala striptizeto in spet prejela nominacijo za oskarja.

Igrala je teto May, ki skrbi za Spider-Mana.