Slavenka Drakulić: Mi moramo spreminjati svet, nikogar drugega ni

Manca Košir pravi, da je Slavenka Drakulić ženska, ki daje glas tistim, ki ga nimajo. »Mislim, da ona počne isto,« zamahne z roko. »In da malce pretirava, saj nimam takšnih ambicij. Opazujem svet okrog sebe in o tistem, kar opazim, pišem in pripovedujem. Ne želim biti glasna govornica, čeprav je videti, kot da sem to že dolga leta. A le zaradi zanimanja za teme, o katerih pišem – teme ženskega življenja, ki se tičejo tudi mene in jih v marsičem tudi živim. V 70. ali 80. letih je bilo drugače, kot je zdaj v sistemu, v katerem se zdi, da so vsi problemi žensk rešeni, eman...