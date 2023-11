Slava jim je povzročila travmo (Suzy)

Kot v Igrah lakote

Mischa Barton je imela sedemnajst let, ko je v nadaljevanki O. C. igrala Marisso Cooper. »Bilo je, kot bi bila v Igrah lakote, tako so me preganjali paparaci. Na avto so mi namestili sledilnik, zalezovali so me. Res sem na neki točki malce ponorela, ker sem se počutila tako nemočno,« je povedala igralka, ki so jo tabloidi označili za dekle, ki se rado zabava.

Mischa Barton

Disneyjeva zvezda

Dylan in Cole Sprouse sta prav tako zaslovela na Disneyjevem kanalu. Cole, ki je igral Bena, prvorojenca Rossa v Prijateljih, je dejal: »Vsak s travmatično izkušnjo ima svojo zgodbo. Ko govorimo o tem, da so otroške zvezde ponorele in se začele divje obnašati, v resnici samo ne govorimo o travmi, ki je to povzročila.«

Dylan in Cole Sprouse

Stran od žarometov

Demi Lovato je slavo dosegla na Disneyjevem kanalu, igrati je začela pri desetih letih. »Noben otrok ne bi smel biti pod žarometi, pritisk je prevelik, nikoli nimaš priložnosti doživeti otroštva. Težave, ki se takrat začnejo, ti sledijo v odraslost,« je dejala zvezdnica, ki je slavo pozneje iskala in našla kot pevka.

Demi Lovato

Srečna, da ni mrtva

LeAnn Rimes je bila najmlajša dobitnica grammyja, ko je prejela nagrado pri štirinajstih letih. »Vedno se šalim na ta račun, a v resnici ni smešno. Nikogar nisem imela, ki bi ga lahko poklicala in vprašala, kako je to preživel, saj so tisti, ki so stopili pod žaromete pri teh letih, danes mrtvi ali povsem pretreseni zaradi izkušnje. Zato vem, da imam srečo.«

LeAnn Rimes

Kriva je mama

Wil Wheaton, ki je dosegel slavo v Zvezdnih stezah, ni hotel biti igralec. »Mama me je naučila, naj grem v pisarno nekega agenta in rečem: 'Rad bi počel to, kar počne mamica.'« Poleg tega je trpel čustveno zlorabo očeta, medtem ko ga je mama izrabljala v svoje namene, zato je bil idealen za lik Gordieja v filmu Ostani z menoj, meni.

Wil Wheaton

Na spletu odkrila grozote o sebi

Mara Wilson je navdušila kot hči Robina Williamsa v filmu Očka v krilu. Igranje ji je bilo všeč, veliko manj mediji. »Ne moreš biti otroška zvezda brez posledic. Na snemanjih sem se vedno počutila varno, delala sem s čudovitimi režiserji. A ljudje ne vedo, kako naporno se je ves čas pogovarjati z novinarji,« je povedala zvezdnica filma Matilda, ki je pri dvanajstih naredila napako in poguglala svoje ime ter videla stvari, ki jih ne more pozabiti, pravi.