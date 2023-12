Sladkih štirideset Ule Furlan: Končno sem pripravljena na materinstvo (Suzy)

Vendar je to mojstrsko izpeljala in se prekalila v odlično voditeljico in igralko, ki je kot bi mignil, prišla do okrogle obletnice. Trinajstega decembra bo vstopila v peto desetletje. Zadovoljna, zaljubljena in (končno) pripravljena na velik korak. Vendar za praznovanje ne bo dosti časa, saj ima v teh predprazničnih dneh dela čez glavo.

Te dni je toliko vsega, da ji komaj uspe slediti vsemu, pravi. »Veliko je dogodkov, ki jih z užitkom povezujem, potem je še dosti dela v ozadju. Če želiš in imaš voljo, ti ga zlepa ne zmanjka,« pove Ula Furlan, ki je skupaj z Nikom Škrlecem, s katerim sta se spoznala, ko sta nastopila v filmu Tina Vodopivca Nekaj sladkega, zavzela še voditeljsko vlogo na letošnjem Miklavževem dobrodelnem koncertu in zelo dobro izpeljala velikansko prireditev s simfoničnim orkestrom, ogromno nastopajočimi ter kopico ganljivih zgodb.

Z igralcem Domagojem Jankovićem sta skupaj že pet srečnih let.

Okrogli jubilej

»Ob vsem tem delu se je pritihotapil še moj okrogli jubilej. Zdi se mi, da grem od Miklavža kar v rojstni dan. Ker je decembra toliko vsega, bo verjetno bolje, da bom šla s prijateljicami na kakšno večerjo januarja, ko se bo vse malce umirilo. Sem pa zadovoljna, da živim, kot živim. Star si toliko, kot se počuti tvoja duša, EMŠU navkljub,« pravi simpatična temnolaska, ki bo že našla čas za praznovanje s svojim dragim.

Z gledališkim, filmskim in televizijskim igralcem Domagojem Jankovićem sta skupaj že pet let. Na Hrvaškem je zelo znan, saj je nastopal v serijah Kud puklo da puklo, Crno-bijeli svijet, Prava žena, filmih Broj 55, Narodni heroj Ljuljan Vidić, številnih gledaliških predstavah in je soustanovitelj Kunst Teatra, nastopil je tudi v hrvaškem šovu Zvezde pojejo.

»Hvaležna sem, da se imava lepo. Odlično funkcionirava. Glede na to, da sva oba ustvarjalca, razumeva, da imava poseben ritem življenja. Včasih so trije ali štirje dnevi na teden tako natrpani, da še za klic zmanjka časa, potem se malo sprosti in se lahko odpraviš v objem dragega v drugo državo. V vseh teh letih nisva imela težav z dogovarjanjem, kdo bo prišel v Zagreb in kdo v Ljubljano. V avto se pač usede tisti, ki ima tisti hip več časa,« je zadovoljna Ula, ki si ob srečni ljubezni in okroglem jubileju želi, da bi se njuna dvojina spremenila v množino. Pravi, da je zdaj pripravljena tudi na materinstvo.