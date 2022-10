Skrivna poroka Zale Đurić: Sanjsko leto lepe neveste

Zala Đurić je najprej praznovala premieri dveh filmov, v katerih blesti v vidnih vlogah. Nazadnje je na platna prišel dolgo pričakovani Dedek gre na jug, na rdeči preprogi na premieri pa se je že sprehodila kot poročena mlada gospa.

Z možem Grego sta se namreč vzela septembra na idilični domačiji Plahutnik nad Lukovico. Na posebno slavje sta povabila le najbližje izbrane goste, ki so se morali držati dogovora o molčečnosti, saj vsestransko nadarjena umetnica o svojem dolgoletnem razmerju s simpatičnim Štajercem javno ne razglablja. Na naše čestitke se je odzvala ljubeznivo in nam prijazno dejala, da se bo tudi tokrat vzdržala vseh komentarjev o svojem zasebnem življenju.

Bela je očitno Zalina barva, saj jo je nosila na zadnjih treh pomembnih dogodkih. Najprej na dveh premierah, vmes pa še na poroki.

»Sem pa na voljo za vprašanja, ki se nanašajo na mojo kariero,« je še sporočila. K številnim vlogam je Ljubljančanka dodala še vlogo neveste v belem in novopečene žene, s čimer je okronala trdno ljubezen s partnerjem, nad katerim so navdušeni tudi njeni slavni starši. Nam je pa uspelo izvedeti, da je bilo na izmenjavi poročnih zaobljub zelo čustveno, zlasti mami Tanja in oče Đuro sta si brisala solze, ko je njuna prvorojenka postala ponosna in ljubljena žena.