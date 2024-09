Osrednji dogodek meseca je lunin mrk v ribah, ki nastopi 18. septembra in nas sooča z nasprotjem med analitičnim in sanjavim, praktičnim in intuitivnim pristopom. Prinesel bo močnejše občutke in pritiske, ključno je, da si vzamemo čas za premislek, preden sprejmemo pomembne odločitve. Vsi občutki nezadovoljstva se bodo v tem času znatno povečali. To je čas, ko zadeve, ki so se kuhale pod površjem, pridejo na dan. To je prvi mrk v nizu mrkov na karmični osi devica-ribi, ki služi kot spodbuda, da naredimo izboljšave na področjih, ki jim vladata devica in ribi v naših rojstnih kartah. Najbolj bo...