Severina in Jure Košir: skupaj jih imata 100

Najbolj opevane starosti sta se vsak v svoji prestolnici razveselili dve legendi javnega življenja. Ena v Zagrebu z več sto povabljenimi gosti, drugi v Ljubljani v ožjem krogu svojih najdražjih.

Severina in Jure Košir sta se na različna načina lotila slavja okrogle petdesetice. Pevka je na kup zvabila veliko ljudi, pelo se je, plesalo in nazdravljalo. Nastopile so pojoče balkanske zvezde in tudi naš kuharski mojster Tomaž Kavčič je imel čast, da se je poveselil z izbranci.

Zapel ji je prijatelj Petar Grašo, z njo pa se je veselil tudi naš Tomaž Kavčič.

Pri upokojenem smučarskem asu pa se je predvsem sladkalo, za kar so poskrbeli njegova draga in otroci, veseli, da je njihov abrahamovec še vedno tako mladosten. Za praznovanje rojstnega dne ni prirejal nepozabne zabave, temveč se je odločil za bolj umirjen slog, takšen, kakršno je tudi sicer njegovo življenje.