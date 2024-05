Severina bo zaradi tega še z večjim elanom stopila na koncertne odre (Suzy)

Redki so dnevi, ko se lahko Severina za ves dan osredotoči nase in na svoje bližnje. Takrat je najraje v družbi sina Aleksandra. Skupaj sta odkrivala radosti življenja na podeželju in si ogledala, kako se godi kravam v hlevu. Pevka je njun izlet poimenovala s predmetom iz osnovne šole: spoznavanje narave in družbe je bilo uspešno in blagodejno.

Postanek na livadi ji je pobožal srce. FOTO: osebni arhiv/instagram

Sprememba okolja je obema dobro dela, vzorna mamica pa je med sprehajanjem nabrala še nekaj divjih belušev. Ti so bolj intenzivnega okusa in jih bo z užitkom pripravila, najraje jih ima z jajčki. Za krono brezskrbnega potepa sta se usedla v cvetoči sadovnjak, kjer se nista mogla načuditi, kakšne krasote ju obkrožajo. Sedaj bo z večjim elanom stopila na koncertne odre, saj je njena duša polna.