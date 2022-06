Selma Blair: Spoznala sem, da moram živeti

Čeprav se je proslavila kot igralka, je Selma Blair, ki ravno na dan izida Suzy, 23. junija, praznuje 50 let, danes veliko bolj znana po svoji neupogljivi moči in pogumnem soočanju z multiplo sklerozo. Ona namreč temu ne reče boj, pač pa bolj soobstoj, saj se zaveda, da bolezni ne more premagati, lahko pa kljub temu živi polno življenje.

V filmu Podle igre je igrala nedolžno naivnico.

Rodila se je kot najmlajša od štirih hčera odvetniških staršev, mama je sodnica. V mladih letih jo je zanimala fotografija, zato se je odločila za tovrstni študij, medtem ko je sanjala, da bi bila balerina in trenerka konjev. Ko je imela 18 let, je njen fant umrl v tragični prometni nesreči, kar ji je spremenilo življenje. »Spoznala sem, da moram živeti,« je dejala. Pri 20 se je preselila v New York, kjer je spoznala igro, dokončala pa študij iz fotografije, psihologije in angleškega jezika.

Trudila se je prebiti med pomembnejše igralke, a ji je vse ušlo le za las: dobila je vlogo Joey Potter v nadaljevanki Simpatije, a jo je nazadnje nadomestila Katie Holmes, skoraj bi tudi postala slavna ubijalka vampirjev Buffy, vendar je to vlogo dobila Sarah Michelle Gellar. Njen veliki preboj se je zgodil, ko je s slednjo zaigrala v filmu Podle igre, modernejši različici Nevarnih razmerij. V njej sta igrala tudi Ryan Phillippe in Reese Witherspoon, s slednjo se je Selma pojavila tudi v Blondinki s Harvarda. Od tod je šla njena kariera le še navzgor.

Z modnim oblikovalcem Jasonom Bleickom ima sina Arthurja, a sta se razšla. Leta 2016 je imela na letalu izbruh, zaradi katerega so jo morali privezati na nosila in ob pristanku nasilno odstraniti z letala. Takrat je dejala, da je po zaužitju zdravil nespametno pila alkohol, potem pa dve leti pozneje razkrila diagnozo multiple skleroze, ki je pojasnila veliko težav z orientacijo, ravnotežjem, s padanjem po tleh in spominom. K priznanju težave jo je spodbudil odnos s kostumografko, ki se ji je na snemanju Netflixovega filma Another Life pomagala oblačiti in slačiti, ko Selma sama ni mogla koordinirati svojih gibov.

Lani se je v dokumentarnem filmu razgalila in pokazala svoj boj z zahrbtno boleznijo.

»Jokala sem, ne zaradi panike, pač pa zaradi spoznanja, da se moram vdati telesu, ki je izgubilo nadzor.« Danes se trudi za ozaveščenost ljudi o multipli sklerozi in prikazati, da je tudi življenje s takšno boleznijo lahko zelo lepo.