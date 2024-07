Sebastian in Severina: vsako leto boljša in lepša (Suzy)

Sebastiana je med zvezde izstrelila uspešnica Hočem to nazaj!, s katero je leta 2000 premierno nastopil na izboru za miss Slovenije. Na ustvarjalni poti je vselej spretno prepletal svoji dve največji ljubezni – petje in ples. V vseh teh letih je spoznal številne zvezdnike, še posebno se mu je v spomin vtisnila Hrvatica Severina. Prvič sta se srečala med snemanjem oddaje Poglej in zadeni, ko je bil Sebastian še najstnik, Severina pa dobro poznano ime tako pri nas kot v tujini. Njune poti so se prekrižale še nekajkrat in naneslo je, da sta nedavno spet poklepetala. »Še vedno se ji čudim, kako je lahko iz leta v leto boljša in lepša,« ne skriva navdušenja nad pevsko kolegico. Sebastian se je ob tej priložnosti spomnil njunega prvega srečanja in spletne prijatelje razveselil z dvema fotografijama. Na prvi sta s Severino še oba zelo mlada, na drugem posnetku pa sploh ni videti, da je od takrat minilo skoraj 30 let. »Oba sta videti vsaj petnajst let mlajša,« se glasi eden izmed komplimentov pod njegovo simpatično objavo.

... in 30 let pozneje. Še vedno sta videti kot najstnika, so ju pohvalili sledilci.