Enakonočje nas je popeljalo v čas jeseni, po tradicionalni kitajski medicini v čas pljuč, ki so povezana z debelim črevesjem, hkrati je to obdobje tudi preizkušnja našega imunskega sistema. Pokaže, kako trden je, kako smo živeli spomladi, poleti, hkrati nas poziva, naj ga okrepimo pred dolgo hladno zimo, ki bo sledila barviti jeseni. Ko jesen riše čudovite barvne palete, ji prisluhnite, jo opazujte, posnemajte. Kakšna je povezava človeka in narave v tem obdobju? Ogromna, mi smo del narave in narava zelo močno vpliva na nas. To je čas, ko naj bi se tudi mi, tako kot narava, počasi umirili, se ...