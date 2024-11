Se na prstu slovenske smučarske skakalke sveti zaročni prstan? (Suzy)

Smučarska skakalka in mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj nič več ne skriva, da je njeno srce oddano. Osemnajstletna Gorenjka in šest let starejši Jernej Slivnik, najuspešnejši slovenski parasmučar, sta junija na Večeru šampionov razkrila, da sta zaljubljena. »Res je, par sva in se imava lepo! Več o tem zdaj še ne želiva govoriti,« je takrat povedal Jernej.

Odločena sta, da bosta zasebne zadeve ohranila zase, čeprav tu in tam s spletnimi prijatelji delita kakšen simpatičen utrinek s skupnih dogodivščin. Zadnji je dvignil kar precej obrvi in sprožil ugibanja o tem, ali je par naredil korak naprej v razmerju. Športnik je namreč objavil fotografijo svoje najdražje, ki se med romantično večerjo smeji na vsa usta, na prstancu njene desne roke pa se sveti prstan. Medtem ko se njuni sledilci sprašujejo, ali je zaročni, par ostaja skrivnosten.