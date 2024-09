Zadnji se je ansamblu pridružil Jan Čekada iz naselja Dolenje pri Jelšanah v občini Ilirska Bistrica, ki se je junija poročil, 1. avgusta sta se z njegovo Špelo razveselila prvorojenke Neli. Jan Čekada je najmlajši član Primorskih fantov, priznanega ansambla, ki letos praznuje 50 let glasbenega delovanja. Jan se je Ivici Vergan, njenemu sinu Maksimu in Niku Polesu pridružil pred štirimi leti, ko je bil v ansamblu še Bogdan Gerk, ki je za Primorske fante, nekaj celo skupaj z Ivico, ustvaril številne skladbe, mnoge so postale uspešnice. Bogdan se je lani po hudi bolezni poslovil, kar je bil za...