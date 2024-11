Saša Lendero: »Zdaj je napočil čas za nove začetke« (Suzy)

»Pravijo, da jeseni pobiramo plodove svojega minulega dela. Tudi pri meni je tako, vendar vsi moji glasbeni sadeži za zdaj še niso za javnost. Bodo pa nadvse sladki,« se veselo muza Saša Lendero. Po napornem delu ji ugaja, da se lahko spočije in si napolni baterije v prostoru, ki jo energijsko podpira in ji daje veter v jadra. Zato sta se s hčerko Ario, ki je to jesen prestopila prag srednje šole, dolgo pripravljali na prenovo. Nov list v življenju sta namreč želeli obrniti tudi doma. Na začetku ju je bilo pošteno strah, kaj vse bo to potegnilo za seboj, vendar se je izkazalo, da je bil strah ...