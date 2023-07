Sanjske počitnice odbojkarskega junaka: šli so v prestolnico presežkov (Suzy)

Postavni Novogoričan Davor Čebron je bil pred leti eden od junakov, ki so pisali slovensko zgodbo o odbojkarskem uspehu. Le redki pa vedo, da kot otrok ni bil prav motorično spreten. S treningi atletike se je to nekoliko izboljšalo, nato je kljub neobetavnim začetkom vztrajal v odbojki in postal eden najboljših slovenskih športnikov. Seveda je za to moral delati dvakrat več kot ostali, a si je tako odpiral vrata v slovenske klube, nato v italijanskega in avstrijskega, kjer so mu ponudili še mesto trenerja.

Pred trinajstimi leti se je preselil v Avstrijo in poleg trenerskega poklica delal še v turizmu. Avstrijce je navduševal nad Slovenijo in pripravljal uspešne odbojkarske kampe za otroke. Korona je tudi njemu čez noč prekrižala načrte, a iznajdljivi nekdanji športnik si je hitro našel novo službo. Tudi kot zavarovalniški zastopnik je kmalu postal zelo uspešen.

Še zdaj se drži načela, da brez trdega dela ni jela in da je vsak sam odgovoren za svoje uspehe. To prenaša tudi na otroka in se jima trudi biti dober zgled. V rokavu ima še kar nekaj idej, vendar ga žena Sara pogosto opomni, da je že zdaj vsega preveč. Tako se ji je Davor odkupil s počitnicami v Dubaju. Vsi štirje družinski člani tako v prestolnici presežkov zelo uživajo v vsem, kar ponujajo turistom: najvišji zgradbi, izletih v puščavo, jahanju kamel. Seveda pa bodo nekaj dni preživeli tudi v domači Novi Gorici – in poletje bo minilo, kot bi mignil.

Ogledali so si številne znamenitosti ... FOTO: osebni arhiv

embed_foto}1487673{/embed_foto}