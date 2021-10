Samski v 82. leto

Pevec Cliff Richard je eden najslavnejših britanskih glasbenikov romantičnih popevk, ki so zasedale prva mesta lestvic v 50. in 60. letih, z deškim videzom pa je od nekdaj veljal tudi za lomilca ženskih src.

Čeprav so se mu dekleta metala v objem, se za nobeno ni dovolj ogrel, da bi jo popeljal pred oltar, čeprav je dvakrat le malo manjkalo. V svoji avtobiografiji My Life My Way je razkril, da si že nekaj let deli dom z nekdanjim duhovnikom Johnom McElynnom. Čeprav je tudi 81. rojstni dan dočakal brez srčne izvoljenke ob svoji strani, pa je od nekdaj zanikal, da bi bil istospolno usmerjen.

Za nobeno se, kot je dejal, ni odločil, ker je želel življenje popolnoma posvetiti karieri, spolnost pa mu nikoli ni veliko pomenila. Čeprav je bil večno samski, pa je le redko živel sam. V osemdesetih in devetdesetih je živel z nekdanjim menedžerjem, njegovo mamo in dekletom, ki jih je opisoval kot svojo drugo družino.