Samski, a ne osamljeni znani Slovenci: Vsak dan je valentinovo (FOTO)

Ob valentinovem hitro naletimo na prepričevanje, da je mogoče s šopkom rožic ali drago biserno ogrlico, podarjeno na določen datum v letu, nadoknaditi vse zamujene trenutke. Pritiski ugajanja, čeprav navideznega, so že zdavnaj obšli naše sogovornike in sogovornice, ki so zadovoljni, da se kljub najrazličnejšim trendom niso pustili ujeti v začarani krog kupovanja ljubezenskih odpustkov in so v resnici zadovoljni tudi kot 'solisti'. Se bo že našla prava »Klišeji me nikoli niso zanimali, še najmanj na področjih, kjer se je pomembno poglobiti vase. V kakovostnih partnerskih odnosih...