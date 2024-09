Samooskrbna Eva Breznikar je najbolj urejena vrtnarica (Suzy)

Eva Breznikar je ženska tisočerih talentov – bila je pevka, novinarka, piarovka, avtorica pesmi številnih znanih glasbenikov, zadnja leta pa izdeluje unikatne usnjene izdelke, na katere prisegajo največje domače in svetovne zvezde. A čisto poseben mir najde na svojem vrtu. »Odkar imam vrt, me prijatelji poznajo tudi po tem, da na njem ne delam v razcapanih prastarih majicah, ampak grem na delo večinoma kar v tistem, kar imam pač oblečeno, to pomeni kar z nakitom vred. Sprva so se mi smejali, a sem vedno trdila, da moraš biti najbolj urejen ravno doma za svoje, ne za ven. Sem spada tudi sesanje, pomivanje in vrt, recimo.« Pravi, da tudi zaradi njene urejenosti rastline bolje rastejo. »Moja teorija se je izkazala tudi v praksi. Rastline imajo rade urejene vrtnarke in vračajo pozornost,« pove spretna vrtnarica, ki pridela skoraj vso zelenjavo in zelišča, ki jih potrebuje v svoji kuhinji, zato le redko hodi v trgovino.