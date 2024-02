Šamanizem: Element ognja (SUZY)

Šamanka Felicia Cocotzin Ruiz pravi, da se lahko naučite uporabljati element ognja skozi roke za samozdravljenje in prenašanje zdravilne energije na druge. Preprosto lahko ustvarimo toplo energijo med dlanmi, ki jih nato polagamo po telesu na mesta, kjer se nam zdi, da energija zastaja, ali nas boli.

Pravi, da so delo z univerzalno življenjsko energijo poznale mnoge kulture po svetu, sama pa mu pravi 'ognjene roke'. Položite roke pred prsi, kot bi držali veliko skledo. Osredotočite se na dih in na roke. Če želite, zaprite oči. Predstavljajte si, da vročina preseva z vaših dlani. Premikajte jih, kot bi se dotikali tople krogle luči. Čutite toploto. Poskusite premikati dlani skupaj in narazen. Kaj se zgodi? Igrajte se. Ko so roke tople, ste pripravljeni. Položite jih na mesto, ki vas pokliče. Prav tako intuitivno zaznajte, kdaj je čas, da jih umaknete. *