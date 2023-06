Sam Sebastian: Čarovniki smo upanje za človeka (Suzy)

Z igro iluzije vas vsaj za hip odpelje v svet magije, v katerem se zdi, da je vse mogoče. Morda pa tudi je, če dovolj močno verjamemo. »Mentalisti in hipnotizerji človeka zgolj vodimo pri sugestijah in ljudje smo različno sugestibilni. Eni bolj, drugi manj, nekateri sploh niso.« Ljudje pogosto govorijo o čarobnem trenutku, ljudeh, ki nas začarajo, zdi se, da čarovnija dobiva druge razsežnosti in ni namenjena le zabavanju ljudi z rokohitrskimi triki. Dojemamo jo bolj kot uresničitev nemogočega, izpolnitev nečesa povsem nepričakovanega … Kakšna je vaša definicija čarovnije? Sedaj, ko je več k...