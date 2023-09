S polko Za prijatelje do orfeja (Suzy)

Ansambel Lah-ov Boris s Prijatelji je na letošnjem 54. festivalu narodnozabavne glasbe na Ptuju osvojil orfeja, nagrado strokovne komisije kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti. Na odru sredi starodavnega Ptuja so se predstavili z eno Avsenikovo skladbo, strokovno komisijo pa prepričali z lastno skladbo Za prijatelje, katere avtor je v celoti Boris Lah.

Edinstven ansambel

Ansambel je edinstven, saj so se vsi glasbeniki spoznali in povezali prek družbenega omrežja v času korone. »Hitro smo ugotovili, da nas druži strast do naše narodnozabavne glasbe, še posebno kvintetovskega zvena, kakršnega sta pred 70 leti ustvarila brata Vilko in Slavko Avsenik. Na pobudo Domna Hrena, urednika Radia Ptuj, pa smo se odločili, da sprejmemo izziv in se prijavimo na letošnji Ptujski festival,« pove Boris Lah, glasbenik, ki brez zadrege prizna, da gre pravzaprav za priložnostni ansambel, ki pa je v tem mesecu nastopil še na nekaj dobrodelnih dogodkih.

Med čakanjem na tonsko vajo na festivalu

Poleg Borisa, ki igra kakopak klavirsko harmoniko in je vodja ansambla, so še basistka Barbara Jehart, klarinetist Jakob Felzer, trobentar Dejan Podbregar in kitarist Branko Hostnik, pevski tercet pa tvorijo Larisa Majcen, Matjaž Mrak in Alenka Frece. Sami znani glasbeniki torej, ki igrajo in pojejo tudi v drugih zasedbah.

Podal se je tudi v podjetništvo

Boris, doma s Pragerskega, je začel nastopati že pri štirih letih v vrtcu, prvi ansambel je sestavil v sedmem razredu osnovne šole. Še pred odhodom k vojakom je igral z Veselimi slavčki iz Maribora, po vrnitvi iz vojske pa se je glasbi posvetil profesionalno. In se podal v tujino, kjer je bil član Export-A in drugih znanih avstrijskih ansamblov, vrhunec pa je zadnji dve leti poklicne kariere dosegel s priljubljenim ansamblom Brunner & Brunner, s katerim je stal na vseh eminentnih glasbenih odrih. Po treh desetletjih glasbene kariere se je podal v podjetništvo, predal pa se je še golfu in bil tako dober, da je postal celo trener golfistov in v Švici prvak med profesionalnimi golfisti seniorji.

Ansambel Lah-ov Boris s Prijatelji je ta mesec nastopil še na nekaj dobrodelnih prireditvah.

Po razhodu s prvo ženo, po rodu Švicarko, se je pred osmimi leti vrnil v Slovenijo, tu našel novo ljubezen Branko, se z njo pred petimi leti poročil in se ustalil na Polzeli. Zdaj je spet stopil na glasbene odre, kjer še vedno neizmerno uživa. To se vidi in čuti, ko raztegne meh svoje harmonike, v katero se je zaljubil že kot otrok.

Posvetil jo je občinstvu

Na ptujskem festivalskem odru je s svojimi glasbenimi prijatelji zaigral Avsenikovo polko Vedno živ ostane le spomin ter lastno polko Za prijatelje, ki jo je napisal sam, posvetil pa jo je zvestemu občinstvu najstarejšega festivala narodnozabavne glasbe pri nas.

Najboljši kvintet pred Mestno hišo na Ptuju

»Zdaj vam igramo, kot najbolj znamo, za nas ni mej in ne ovir za ljubi mir. Ta mladi, stari zdaj smo vkup, ne bo nas pokopal obup, ta glasba nam je v zibko dana, še je tu,« je del besedila polke, ki ji je strokovna komisija namenila največ točk, ansambel Lah-ov Boris s Prijatelji pa razglasila za najboljši ansambel med kvinteti. Boris, Jakob, Dejan, Branko, Matjaž, Barbara, Alenka in Larisa so si tako prislužili enega od dveh orfejev in se ga iskreno razveselili.