Romantični oddih v dvoje

​»Ob njem, z njim zmorem.«

Pogled, ki ju je osupnil.

Kako pomembno si je vzeti čas za partnerja oziroma partnerico, ljubezen ter odnos, se dobro zavedata tudi programski direktor POP TVin njegova žena, vaditeljica terapevtske joge in nekdanja tiskovna predstavnica na POP TV.Parček, ki ima petletno hčerkico, si je pred kratkim vzel čas zase, zaljubljenca pa sta uživala v lepotah Goriških brd, kjer sta si nabrala novih moči za prihajajoče projekte, ob tem pa seveda nista pozabila objaviti nekoliko šaljive fotografije, nad katero so bili njuni prijatelji navdušeni.»Branko je čudovit očka in mož, ob njem, z njim zmorem. In vem, da sem zato res prava srečnica,« je nekoč o svojem najdražjem dejala Katja, Branko pa je, ko beseda nanese na ljubezen, nekoliko bolj skrivnosten.