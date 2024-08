Rok Švab je sprejel ženin izziv (Suzy)

Modrijan Rok Švab se je na družabnih omrežjih že večkrat pohvalil, da je pravi mojster v kuhinji, kjer je ob številnih priložnostih ustvaril dobrote, ob katerih so se celo njegovim spletnim prijateljem pocedile sline. Pred odličnega kuharja in harmonikarja je žena Petra, s katero imata dva otroka, postavila nov izziv, ki ni prav nič povezan z glasbo oziroma kuharijo. Navdušena kolesarka je s seboj na pot povabila moža, njuna skupna fotografija, ki jo je Rok delil s spletnimi prijatelji, dokazuje, da mu ni bilo hudega in je pripravljen spremeniti način življenja.

Rokova žena Petra je navdušena kolesarka. FOTO: osebni arhiv/facebook

»Vsi na kolo za zdravo telo. Mogoče mi bo uspelo doseči ženin kolesarski cilj,« je ob fotografiji zapisal glasbenik. Prijatelji so ga hitro potolažili, da mu bo uspelo in bo ženi dokazal, da je iz pravega testa. Njegova najdražja je komentatorjem odvrnila le, da je bil že skrajni čas, da se ji je Rok pridružil na kolesu.