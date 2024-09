Rok Piletič opravil še zadnji izpit (Suzy)

Rok Piletič, polovica priljubljene zasedbe BQL, se nam je v zadnjih mesecih predstavil na samostojni poti brez brata Aneja, s katerim sicer še vedno sodelujeta. V vročih avgustovskih dneh je predstavil skladbo Ona zna, s katero je navdušil številne oboževalke. Simpatični Korošec, ki je bil dolga leta srčni izbranec prekmurske pevke Nike Zorjan, pa ni zagret le, ko gre za ustvarjanje glasbe. Nedavno je namreč razkril, da se je odločil poplačati stare dolgove in si dokazati, da je mož beseda. Po dvanajstih letih se je odločil zaključiti študij razrednega pouka na mariborski univerzi, kjer je opravil še zadnji izpit. »Čeprav me je življenje vodilo v povsem drugo smer, si želim stvari, ki sem si jih zadal, dokončati. Nikoli ni prepozno. Priznam pa, da ne znam več sedeti pri miru in se učiti,« je še povedal 32-letnik.