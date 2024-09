Roglič je zaradi njiju globoko ganjen (Suzy)

Neverjetno, kakšne zgodbe piše ta edinstveni slovenski kolesar. Primož Roglič je vnovič pokazal, kako se iz brezna poškodb povzpeti na sam vrh. Toliko padcev, kot je nanizal v športni karieri, je utrpel malokdo. A se prav fascinantno vselej vrne na zmagovalni prestol. Na dirki po Španiji je dokazal, zakaj sodi med največje v tej disciplini.

»Odrekanje čez vsa ta leta se ne poplača z lovorikami, ampak z zadovoljno, zdravo družino. Ko vidim, kako srečna sta sinova, da lahko navijata zame, sem globoko ganjen. Sedaj imam ob sebi kar dva podporna stebra in v troje je bistveno lažje in lepše stati na odru za zmagovalce. V Madridu smo prvič bili vsi trije, nad vsem pa vestno bdi moja najdražja žena in prekrasna mamica Lora,« je izlil čustva.

Aleks in Lev sta bila v središču pozornosti, ko sta delila nasmehe in skupaj s ponosnim očetom mahala svetovni javnosti. Takšnega tria kolesarstvo še ni videlo.